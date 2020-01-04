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Мокрый снег и дожди: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
В выходные в Украине сохранится относительно теплая погода, теплее, чем обычно в январе. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В субботу, 4 января, осадки ожидаются только в западных, Черниговской и Сумской областях — днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5−10 м / с, днем в западных областях местами порывы 15−20 м / с. Температура ночью 1−6 градусов мороза, на побережье морей и в Крыму 0−2 градуса тепла. Днем 0−5 градусов тепла, в южной части до 7 тепла.
В воскресенье, 5 января, практически по всей стране дождь и мокрый снег, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем столбики термометров опустятся до 0, а в Крыму поднимутся до 8 градусов тепла.
Напомним, в 2019 году погода в Киеве побила 36 температурных рекордов — аномально теплыми были все 12 месяцев.
Синоптики прогнозируют, что весь январь в Украине будет достаточно теплым. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза, в Крыму до 3 градусов тепла.
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