Выяснилась резонансная информация о банде угонщиков дорогих авто в Одессе (фото)

Происшествия

«ФАКТЫ» уже сообщали о том, что в Одессе поймали угонщиков дорогих автомобилей: Lexus, Mercedes-Benz, RangeRover и Toyota. В региональном главке Нацполиции сообщили о том, что в состав межрегиональной группировки входили трое местных жителей в возрасте 33−43 лет. Как выяснилось, все они — бывшие правоохранители.

С апреля по декабрь 2019 года были похищены 12 элитных авто. Причем иномарки угонялись за считанные минуты, а затем бесследно исчезали. Последняя кража совершена накануне Нового года, когда злоумышленники увели средь бела дня Toyota Land Cruiser Prado прямо из-под дома владельца.

Полицейским удалось остановить автомобиль.

За рулем находился один из угонщиков — 35-летний бывший оперуполномоченный уголовного розыска.

Вскоре правоохранители установили личности еще двух членов банды. Ими оказались также бывшие полицейские — 43-летний старший оперативник уголовного розыска и 33-летний сотрудник Усатовского отделения полиции.

В ходе обысков у подозреваемых выявлены новейшая аппаратура для сканирования сигнализаций, устройства для быстрого запуска моторов автомобилей без ключей, удостоверения сотрудников полиции, а также оружие и патроны.

Следователи, занятые уголовным производством по фактам незаконного завладения транспортными средствами, не исключают возможности «крышевания бывших» со стороны отдельных ныне действующих правоохранителей.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю киевлянина, который разыскал украденную у него машину и выяснил, что на ней ездят полицейские. Недавно парень сумел вернуть себе автомобиль.



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