Политика

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Виктора Чумака и назначил его заместителем генпрокурора. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как сообщили в ведомстве, решение об увольнении Чумака с должности военного прокурора было принято в связи с ликвидацией военной прокуратуры и реформой Генпрокуратуры, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.

Как писали «ФАКТЫ», в декабре прокурор Киева Роман Говда, который занимал этот пост с июля 2016 года, подал прошение об отставке и генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал его.

В конце ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил из ГПУ скандально известного прокурора Константина Кулика, а в октябре был уволен начальник Управления спецрасследований Сергей Горбатюк, который курировал расследование преступлений на Майдане во время Революции Достоинства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter