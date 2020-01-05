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Внучка Софии Ротару восхитила новой стрижкой и веселой бабушкой (фото, видео)
Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокимеко, которая недавно показала новогоднее семейное фото, удивила поклонников новой стрижкой.
У девушки появилась челка, а поклонники Сони заявили, что ей очень идет.
«Какая красавица, тебе так идет с челкой», «Такая красавица, просто прелесть», «Такая интересная позитивная и яркая», — пишут комментаторы.
Соня также показала короткое видео, на котором она с семьей завтракает и отправляется на прогулку.
Пользователей сети особенно порадовала София Ротару — веселая и, как всегда, молодая и стильная.
«Какие вы все прекрасные. София Михайловна, вы просто чудо», «Софья Михайловна — супер», — пишут поклонники. Кстати, встречалась семья в Монако.
Напомним, что 2019 год был для Софии Ротару тяжелым. Ее призвали бойкотировать в России.
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