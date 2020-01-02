Как на открытке: внучка Софии Ротару показала новогоднее семейное фото

Шоу-бизнес

Знаменитая певица София Ротару после выступлений в Москве в новогодних проектах, за что ее критиковали в России, проводит праздники с самыми дорогими людьми. Легенда советской эстрады наслаждается в компании сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы, внуков Толика и Сони. Праздничное семейное фото на своей странице в Instagram опубликовала внучка певицы, которая пошла по стопам бабушки: она выпускает песни, занимается моделингом.

На снимках большая семье собралась у нарядной новогодней елки. За ними видно белый рояль.

В подписи под фото Соня отметила, что ее родители в эти дни отмечают 26 лет со дня свадьбы.

«Будьте благодарны за каждый день, который вы проводите с людьми, которых любите. С годовщиной моих любимых родителей. 26 лет. Люблю вас», — написала Соня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что скоро пополнится семья дочери актрисы Ольги Сумской Антонины Паперной. Она подарит своему мужу Владимиру Яглычу второго ребенка.

Также читайте о том, как звезды шоу-бизнеса поздравили с Новым годом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter