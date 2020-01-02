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Как на открытке: внучка Софии Ротару показала новогоднее семейное фото
Знаменитая певица София Ротару после выступлений в Москве в новогодних проектах, за что ее критиковали в России, проводит праздники с самыми дорогими людьми. Легенда советской эстрады наслаждается в компании сына Руслана Евдокименко, невестки Светланы, внуков Толика и Сони. Праздничное семейное фото на своей странице в Instagram опубликовала внучка певицы, которая пошла по стопам бабушки: она выпускает песни, занимается моделингом.
На снимках большая семье собралась у нарядной новогодней елки. За ними видно белый рояль.
В подписи под фото Соня отметила, что ее родители в эти дни отмечают 26 лет со дня свадьбы.
«Будьте благодарны за каждый день, который вы проводите с людьми, которых любите. С годовщиной моих любимых родителей. 26 лет. Люблю вас», — написала Соня.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что скоро пополнится семья дочери актрисы Ольги Сумской Антонины Паперной. Она подарит своему мужу Владимиру Яглычу второго ребенка.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.