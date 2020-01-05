«Ошибка 403»: в оккупированном Крыму массово блокируют украинские сайты

Украина

Несмотря на провал пропагандистских устремлений росСМИ показать «успех» с открытием железнодорожного сообщения с оккупированным Крымом, на территории самого полуострова продолжаются попытки блокировать доступ гражданам Украины к источнику правдивой информации: в частности, девять провайдеров в девяти населенных пунктах полностью блокируют 18 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети, а также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы за ноябрь-декабрь 2019 года.

Как отмечается, эти же провайдеры блокируют сайты Меджлиса крымскотатарского народа, Хизб ут-Тахрир и Свидетелей Иеговы. Как минимум 6 украинских информационных сайтов у этих провайдеров доступны только частично.

Проверку доступности сайтов мониторы провели с помощью сетей 9 разных провайдеров в 9 крымских населенных пунктах БелНет (Белогорск), SevStar (Севастополь), Мечта (Симферополь), Боспортелеком (Керчь), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопский район), Сиваш-нет (Красноперекопск), Гигабайт (Бахчисарай), Джанкой-онлайн (Джанкой).

По состоянию на конец декабря 2019 года указанные провайдеры не давали доступ минимум к 23 сайтам, которые свободно работают на материковой Украине, в частности, Цензор. нет, QHA, След. нет, UAinfo, 5 канал, 112 Украина, Апостроф, Фокус, Главком, Центр журналистских расследований, ТонеТо, Депо, Украинская правда, РБК, Укринформ, Левый берег, Зеркало недели, Стрічка, а также сайты социальных сетей Линкедин и Телеграмм.

Кроме того, у 8 из 9 провайдеров заблокирован сайт Апостроф. У 5 провайдеров из 9 недоступен сайт общественного объединения «Крымская Солидарность». Сайты Радио НВ, 112 Украина и 24 канала недоступны у 1 провайдера из 9.

«Всего несколько сайтов из списка заблокированы со ссылкой на требования Роскомнадзора. В основном с сайтами не устанавливается соединение либо на экране появляется надпись „Ошибка 403“. Провайдеры блокируют даже те сайты, которые не внесены в реестр запрещенных в России. Значит, формальных оснований для ограничения доступа к таким ресурсам нет даже в законодательстве России», — пишут правозащитники.

Напомним, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 4 июля принял решение выдать разрешения на временное вещание на оккупированных частях Донбасса и в аннексированном Крыму СМИ, у которых срок действия предыдущих разрешений завершался.

В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины. Также Украина направила запрос в Международный суд ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации. 19 апреля 2017 года суд принял решение применить временные меры против России по требованию Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом прошлого года появилась информация о том, что в Украине неожиданно открылся доступ к запрещенным в стране ресурсам, например, к «Русской весне», к социальной сети «ВКонтакте» и Yandex. Кроме того, стали доступны пропагандистские «РИА Новости», ТАСС, НТВ. Тогда в команде президента Зеленского заявили, что действие ограничительных мер, введенных в отношении российских соцсетей — «Вконтакте"и «Одноклассники» — будет действовать до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке.

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