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Украина

Скандальный советник Зеленского рассказал, отменят ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников"

7:36 2 августа 2019 64
ВКонтакте
Инф. «ФАКТОВ»

Советник президента Зеленского Никита Потураев, угодивший в эпицентр мощного скандала из-за своей лекции в Трускавце для будущих «слуг народа», снова сделал громкое заявление. По его словам, в команде президента нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году.

«Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны», — цитирует Потураева «Радио Свобода».

Ранее появилась информация, что в Украине неожиданно открылся доступ к запрещенным в стране ресурсам, например, к «Русской весне», к социальной сети «ВКонтакте» и Yandex. Кроме того, стали доступны пропагандистские «РИА Новости», ТАСС, НТВ.

Доступ открыли некоторым пользователям якобы два интернет-провайдера — «Воля» и «Домонет».

Тогда в команде президента Зеленского заявили, что действие ограничительных мер, введенных в отношении российских соцсетей — «Вконтакте"и «Одноклассники» — будет действовать до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке.

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