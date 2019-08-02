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Скандальный советник Зеленского рассказал, отменят ли в Украине запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников"
Советник президента Зеленского Никита Потураев, угодивший в эпицентр мощного скандала из-за своей лекции в Трускавце для будущих «слуг народа», снова сделал громкое заявление. По его словам, в команде президента нет планов отменить блокировку доступа к российским социальным сетям, которая была введена в 2017 году.
«Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны», — цитирует Потураева «Радио Свобода».
Ранее появилась информация, что в Украине неожиданно открылся доступ к запрещенным в стране ресурсам, например, к «Русской весне», к социальной сети «ВКонтакте» и Yandex. Кроме того, стали доступны пропагандистские «РИА Новости», ТАСС, НТВ.
Доступ открыли некоторым пользователям якобы два интернет-провайдера — «Воля» и «Домонет».
Тогда в команде президента Зеленского заявили, что действие ограничительных мер, введенных в отношении российских соцсетей — «Вконтакте"и «Одноклассники» — будет действовать до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке.
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