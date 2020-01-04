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Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом
После широко распиаренного в России открытия железнодорожного сообщения через Крымский мост, по которому в поезде без опознавательных проехал президент Путин, ажиотаж вокруг этого события спал.
Эксперты, даже российские, считают, что поезда будут ходить полупустыми. Возможно, ситуация улучшится в туристический сезон.
Как пишет «Информационное сопротивление», по мнению сотрудника «Крымских железных дорог», полная загрузка первых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга на оккупированный полуостров была связана «с желанием приобщиться к грандиозному событию» и новогодними праздниками.
Собеседник считает, что такая ситуация останется до начала нового туристического сезона. По его словам, кроме длительности поездки (из Санкт-Петербурга поезд находился в пути более 40 часов), огромную роль играет и стоимость билетов.
Напомним, 23 декабря российские оккупационные власти с помпой запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. А в мае 2018 года Путин за рулем грузовика лично открывал автомобильное движение через Крымский мост. Эксперты неоднократно предупреждали об опасности серьезных нагрузок на опоры моста через Керченский пролив.
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