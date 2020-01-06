Помогли крысы: ученые назвали напиток, помогающий снизить давление

Мир

Проблема повышенного давления актуальна не только для украинцев, но и жителей многих стран Европы.

В частности, в Хельсинкском университете создана специальная исследовательская группа, задачей которой стало выявление соков, которые могут снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов.

Об этом пишет Medical Xpress.

Так, по словам доктора Энн Кивимяки, группа провела экспериментальное исследование с участием лабораторных крыс с гипертензией.

Около трех месяцев животным давали соки клюквы, черной смородины и брусники. В этих ягодах в большом количестве содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов. При этом он не препятствовал возрастному повышению артериального давления. Эффект от других соков был не так заметен.

Как отметила автор исследования, полученные данные необходимо проверить на людях с немного повышенным давлением.

«Брусничный сок не заменит лекарства, но это хорошая добавка к пище», — считает Кивимяки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые выяснили, что лекарства для снижения давления лучше принимать на ночь.

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