Лекарства для снижения давления лучше принимать на ночь: ученые объяснили причину

Здоровье и медицина

Известно, что людям, у которых повышается давление, нужно принимать лекарства ежедневно. Но, к сожалению, далеко не все гипертоники придерживаются рекомендаций специалистов, подвергая себя риску сердечного приступа и инсульта. Оказывается, важно не только пить лекарства ежедневно, но и в определенные периоды времени. Специалисты Университета Виго (Испания) утверждают, что препараты гипертоникам лучше принимать вечером. Как показали исследования, в которых участвовали 19 тысяч пациентов, это позволяет лучше контролировать заболевание.

Средние показатели давления у участников исследования, которые принимали лекарства перед сном, были значительно ниже и днем, и ночью по сравнению с показателями тех, кто принимал лекарство по утрам.

Ранее канадские ученые говорили, что ингибиторы АПФ, использующиеся для лечения высокого кровяного давления и сердечной недостаточности, лучше принимать перед сном.

Именно ночью высокое давление может нанести самый большой вред, ведь сердце не имеет возможности восстановить силы. Исследователи давали мышам с высоким давлением препарат в разное время суток, а затем изучили ткани сердца животных. Как оказалось, у животных, которым давали препарат перед сном, работа сердца значительно улучшалась. А днем эффекта практически не было.

Большинство препаратов действуют от 12 до 24 часов. Это означает, что принимать их нужно строго в одно и то же время. Ведь если пропустить прием, в организме не будет лекарства, и давление поднимется снова. У тех, кто придерживается режима, концентрация препарата в крови постоянная, и давление остается в норме.

Специалисты настаивают, что препарат, его дозировку и количество приемов в день должен назначать врач. Иногда препарат принимают и утром, и вечером.

Чтобы не пропускать прием лекарств, исследователи рекомендуют использовать приложения для телефона, которые будут напоминать вам об этом звуковым сигналом.

Многие пьют препараты, назначенные врачом, только при повышении артериального давления, головных болях. Но это неправильно. Ведь когда действие лекарств заканчивается, у человека может случиться гипертонический криз, инфаркт, инсульт, развиться энцефалопатия (заболевание, при котором изменяется ткань мозга), нарушение функции почек, сахарный диабет.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», гипертоникам полезно есть темный шоколад. А пиво, кофе и сало полезны для сердца и сосудов.

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