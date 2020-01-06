Недетские игры: в РФ "сыграли в снежки" бильярдными шарами

Мир

В Российской Федерации, похоже, решили оригинальным образом отметить отмену в американском городе Уосо запрета на бросание снежков, и устроили необычное «снежное сражение» — с помощью бильярдных шаров.

В частности, в ночь на 4 января из бильярдного клуба Bulldog на Купчинской улице в Санкт-Петербурге скорая забрала 31-летнего посетителя с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, сломанным носом и россыпью гематом, пишет «Фонтанка».

Его определили в реанимацию. Тяжесть состояния дополнил алкоголь, и пациент смог рассказать только о драчливом незнакомце.

Как рассказали в самом клубе, около половины второго ночи в заведение вызвали не только медиков, но и полицию. Двое посетителей устроили побоище, вместо снарядов воспользовались бильярдными шарами. Утихомирить их своими силами охрана не смогла.

«Шары летали по всему залу. Сломан кий, нужно менять сукно на одном из столов, стены и потолок — требуется косметика», — описали последствия в клубе.

Победителя битвы полицейские нашли в тот же день на Малой Бухарестской. Им оказался 25-летний слесарь автопредприятия. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водитель жестоко избил школьника из-за брошенного снежка. Подросток хотел пошутить и бросил снег в лобовое стекло, но водителю такой юмор не понравился. Мужчина несколько раз ударил школьника с ноги, тот сильно ударился спиной о землю.

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