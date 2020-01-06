23.55 / 23.98 26.09 / 26.68
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Недетские игры: в РФ "сыграли в снежки" бильярдными шарами

4:50 6 января 2020 51
Игра в снежки
Инф. «ФАКТОВ»

В Российской Федерации, похоже, решили оригинальным образом отметить отмену в американском городе Уосо запрета на бросание снежков, и устроили необычное «снежное сражение» — с помощью бильярдных шаров.

В частности, в ночь на 4 января из бильярдного клуба Bulldog на Купчинской улице в Санкт-Петербурге скорая забрала 31-летнего посетителя с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, сломанным носом и россыпью гематом, пишет «Фонтанка».

Его определили в реанимацию. Тяжесть состояния дополнил алкоголь, и пациент смог рассказать только о драчливом незнакомце.

Как рассказали в самом клубе, около половины второго ночи в заведение вызвали не только медиков, но и полицию. Двое посетителей устроили побоище, вместо снарядов воспользовались бильярдными шарами. Утихомирить их своими силами охрана не смогла.

«Шары летали по всему залу. Сломан кий, нужно менять сукно на одном из столов, стены и потолок — требуется косметика», — описали последствия в клубе.

Победителя битвы полицейские нашли в тот же день на Малой Бухарестской. Им оказался 25-летний слесарь автопредприятия. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве водитель жестоко избил школьника из-за брошенного снежка. Подросток хотел пошутить и бросил снег в лобовое стекло, но водителю такой юмор не понравился. Мужчина несколько раз ударил школьника с ноги, тот сильно ударился спиной о землю.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Малинин

Увлекся пластикой: знаменитый российский певец стал похож на свою жену (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон посетила церковь вместе с предполагаемой "любовницей" принца Уильяма (фото)

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Вор

Где спрятать деньги в квартире, чтобы грабители их не нашли? Названы самые надежные места

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер