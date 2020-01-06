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Украина

Неожиданно: минималка в Украине впервые стала больше российской

5:50 6 января 2020 112
Минималка в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

С начала года в Украине повысилась минимальная заработная плата — один из трех важных показателей, которые влияют на пенсию.

В частности, данный показатель увеличился с 4173 грн до 4723 грн. Также повышение минималки было зафиксировано и в России — с 11 280 рублей до 12 130 рублей.

Об этом пишет портал Минфин.

При этом в долларовом эквиваленте украинская минималка (по курсу НБУ 1 доллар — 23,69 грн) составила 199,37 долларов, российская (курс российской Центробанка 1 доллар — 61,91 руб) — 195,93 долларов.

Разница в пользу украинской минимальной зарплаты составляет чуть более 3 долларов. Также это абсолютный рекорд за всю историю для украинской минималки, которая до этого никогда не пересекала границу 180 долл.

В целом, если сравнивать минимальные заработные платы Украины и России за все время после распада СССР, будем иметь следующую картину (с 1991 по 1995 годы в условиях гиперинфляции законодательно установленные минимальные зарплаты не имели никакого смысла, поэтому график начинается с 1996 года)

В течение 1996−1997 годов минималка в России была выше чем в Украине, но после поднятия украинской минималки 1 января 1998 с 15 гривень до 45 гривень, она впервые стала выше российской, а после дефолта в России в августе того же 1998 года украинская минималка стала уже существенно большей российской.

Почти 10 лет (до ноября 2007 года) минималка в Украине была выше, но из-за растущих цен на нефть рубль начал укрепляться, а сама минималка в России с августа 2007 по январь 2009 выросла почти в 4 раза с 1100 рублей до 4330 рублей, что сделало украинские зарплаты неконкурентными.

Так вплоть до 2020 года минималка в Украине все время уступала российской.

Если сравнить зарплаты начиная с 2013 года, то имеем следующую картину.

Украинская минималка в 2020 году выросла на более чем 40% по сравнению с 2013 годом, российская добавила лишь около 15%.

Еще одним интересным фактом является то, что на февраль 2015 минималка в Украине составляла всего около 45 долларов, а сейчас, менее чем за 5 лет, выросла до 199 долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», размер минимальной заработной платы важен для расчета пенсий одной из групп пенсионеров — такой расчет производится каждый месяц. Речь идет о гражданах, которые достигли 65-летнего возраста.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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