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Стиль жизни

Самая вкусная кутья: Ольга Сумская поделилась фирменным рецептом с секретом

12:29 6 января 2020 266
Кутья
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Мы уже публиковали много рецептов рождественской кутьи. А вот вам еще один — от актрисы Ольги Сумской.

Актриса утверждает, что это самая вкусная кутья, а все дело в секретном ингредиенте.

«Вот мой фирменный рецепт: варим специальный быстрой варки сорт пшеницы до готовности (здесь важно не переварить!), отдельно запариваем сухофрукты (курага, изюм, кто любит — чернослив, груши, яблоки). Этот навар сохраняем. Также отдельно запариваем грецкие орехи, чтобы из них вышла горечь. Далее берем мак, заливаем водой, добавляем пару ложек сахара и варим 15 минут на малом огне, затем перетираем в ступке или мелем на мясорубке. Сваренную пшеницу (если не нашли, можно заменить булгуром, рисом) смешиваем с измельченными сухофруктами (перемолоть) и перетертым маком! Мед добавляем по вкусу. Если смесь сухая, долейте навар из сухофруктов», — пишет актриса.

А секретные ингредиенты — цукаты и ложка коньяка.

«Такую кутью можно есть три раза в день всю неделю. И не надоест. Потом, конечно, не влезаешь ни в какие штаны, но какое удовольствие!» — уверена актриса.

Ранее мы публиковали рецепты 12 постных блюд, которые должны быть на каждом столе.

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