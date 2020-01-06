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Шоу-бизнес

«Хорошая парочка»: дочь Галкина и Пугачевой рассказала о родителях (видео)

13:07 6 января 2020 143
Галкин и Пугачева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский юморист Максим Галкин, который ранее рассказал о том, готов ли он сменить Владимира Путина на посту президента РФ, похвастался подросшими детьми.

На кадрах в Instagram можно увидеть, как Лиза Галкина стоит за стеклянной дверью и изображает ведущую. «Максим и Алла — хорошая парочка. Алла была в нашем настоящем концерте, Максим Галкин — это для нас очень хорошая новость», — произносит Лиза.

«Ставьте лайк», — добавляет ее брат Гарри, но подчеркивает, что Лиза «не знает, что говорит».

Галкин объяснил игры детей.

«Лиза периодически на завтраке заходит в шкаф на кухне со стеклянными дверцами и изображает телевещание. Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», — написал он.

Напомним, ранее Галкин рассказал о женщине, которая родила близнецов для него и Аллы Пугачевой.

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