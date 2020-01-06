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Общество и люди

На вершинах — до минус 16: в сети показали яркие фото заснеженных Карпат

13:20 6 января 2020 133
Снег на горе Поп Иван
Инф. «ФАКТОВ»

В высокогорье Карпат установилась настоящая зимняя погода с серьезным морозом — на горе Поп Иван Черногорский 6 января температура воздуха опустилась до -16 градусов. А на равнинной части Украины в Сочельник будет до -2 градусов.

Как сообщают на Черногорском горном поисково-спасательном посту, по состоянию на полдень понедельника на горе было облачно с прояснениями, ветер северо-западный — до 4−5 метров в секунду.

Тем временем веб-камеры, установленные на горнолыжном курорте в Буковеле показывают, сколько намело снега. Правда, там температура воздуха значительно выше — около 8 градусов мороза.

А вот что показывают камеры на Драгобрате.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Рождество в Киеве будет облачно, в ночь на 7 января — до -4−6 градусов, днем — около нуля.

Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

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