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На вершинах — до минус 16: в сети показали яркие фото заснеженных Карпат
В высокогорье Карпат установилась настоящая зимняя погода с серьезным морозом — на горе Поп Иван Черногорский 6 января температура воздуха опустилась до -16 градусов. А на равнинной части Украины в Сочельник будет до -2 градусов.
Как сообщают на Черногорском горном поисково-спасательном посту, по состоянию на полдень понедельника на горе было облачно с прояснениями, ветер северо-западный — до 4−5 метров в секунду.
Тем временем веб-камеры, установленные на горнолыжном курорте в Буковеле показывают, сколько намело снега. Правда, там температура воздуха значительно выше — около 8 градусов мороза.
А вот что показывают камеры на Драгобрате.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Рождество в Киеве будет облачно, в ночь на 7 января — до -4−6 градусов, днем — около нуля.
Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
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