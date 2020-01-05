23.55 / 23.98 26.09 / 26.68
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Морозно и без осадков: синоптик рассказала о погоде на Рождество

16:40 5 января 2020 341
Погода в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине 6 января в канун Рождества ожидается сухая погода. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Днем, 6 января, антициклон из центра Европы вытеснит осадки и повсюду будет сухо. Подморозит. Ночью 1−6 градусов, днем в понедельник 0−3 градуса мороза, на юге и востоке плюс на части Центра до +2+4 градусов», — сообщила она.

По прогнозу синоптика, на Рождество существенные осадки маловероятны. Небольшие осадки могут быть на Востоке и Севере. Небольшие морозы будут преобладать ночью, но днем температура опять поднимется к нулевой отметке.

«В Киеве вот это непонятно-что ближе к позднему вечеру и на ночь перейдет в мокрый снег, снизится температура воздуха. Завтра днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза», — говорится в сообщении синоптика.

На Рождество же в Киеве облачно, в ночь на 7 января до -4−6 градусов, днем будет около нуля.

Как писали «ФАКТЫ», Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об опасности схода лавин в горах Украины. В связи с интенсивным приростом снега снеголавинный сезон объявляется открытым.

Синоптики прогнозируют, что весь январь в Украине будет достаточно теплым. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза, в Крыму до 3 градусов тепла.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

кутья

Вкусная кутья на Рождество: легкие рецепты

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

гривни

Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер