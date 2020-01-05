Украина

Морозно и без осадков: синоптик рассказала о погоде на Рождество

В Украине 6 января в канун Рождества ожидается сухая погода. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Днем, 6 января, антициклон из центра Европы вытеснит осадки и повсюду будет сухо. Подморозит. Ночью 1−6 градусов, днем в понедельник 0−3 градуса мороза, на юге и востоке плюс на части Центра до +2+4 градусов», — сообщила она.

По прогнозу синоптика, на Рождество существенные осадки маловероятны. Небольшие осадки могут быть на Востоке и Севере. Небольшие морозы будут преобладать ночью, но днем температура опять поднимется к нулевой отметке.

«В Киеве вот это непонятно-что ближе к позднему вечеру и на ночь перейдет в мокрый снег, снизится температура воздуха. Завтра днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза», — говорится в сообщении синоптика.

На Рождество же в Киеве облачно, в ночь на 7 января до -4−6 градусов, днем будет около нуля.

Как писали «ФАКТЫ», Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает об опасности схода лавин в горах Украины. В связи с интенсивным приростом снега снеголавинный сезон объявляется открытым.

Синоптики прогнозируют, что весь январь в Украине будет достаточно теплым. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 0−4 градуса мороза, в Крыму до 3 градусов тепла.

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