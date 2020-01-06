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Впервые ставшая мамой в 47 лет Камерон Диас не была беременной (фото)
Американская актриса Камерон Диас, которая недавно объявила о том, что впервые стала мамой, отказалась сообщать подробности рождения ее дочери, которую они с мужем-музыкантом Бенджи Мэдденом назвали Рэддикс.
Однако издание The Sun пришло к выводу, что 47-летняя кинозвезда, скорее всего, не вынашивала и не рожала ребенка, а воспользовалась услугами суррогатной матери. В сеть попали снимки Камерон, сделанные 22 ноября. На них актриса запечатлена в черном топе и облегающих джинсах с высокой талией — без малейших признаков беременности такого позднего срока. В то время, когда она уже должна была находиться на седьмом месяце.
Предполагается, что Рэддикс родилась в последних числах декабря 2019-го года в Лос-Анджелесе.
О прибавлении семейства Камерон и Бэнджи, поженившиеся в 2015 году, объявили 3-го января. «Мы так счастливы, благословенны и благодарны в связи с тем, что начинаем новую декаду объявлением о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден», — говорилось в посте Диас на ее странице в Instagram. Единственная деталь, кроме имени, которую согласились обнародовать супруги — это то, что их ребенок «действительно очень милый».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинская певица Наталья Карпа родила первенца в 38 лет.
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