23.59 / 23.95 26.12 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе: имя и фото героя

15:13 6 января 2020 116
Боец ВСУ Сергей Рацун
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе под обстрелом боевиков погиб уроженец Хмельницкой области из города Славута Сергей Рацун. Ранее в результате подрыва автомобиля Газ-66 в районе Золотого-4 погиб украинский воин.

О гибели 43-летнего бойца ВСУ сообщает общественная организация «Рідна Славутчина». «В результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский герой, житель города Славута Рацун Сергй Петрович 1976 года рождения. О времени и месте прощания с героем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году из-за обстрелов боевиков на Донбассе погибли 97 украинских воинов. Ранения получили 499 военнослужащих, еще 78 — другие повреждения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Дым от пожаров

Австралийский ад: в огне увидели "лицо дьявола" (фото)

Рождество Христово

Рождество 2020: поздравления в стихах и открытках

Рождество Христово

Поздравления с Рождеством 2020: лучшие пожелания и открытки

Сочельник

Рождественский Сочельник 2020: красивые открытки и пожелания

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер