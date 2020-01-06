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Украина потеряла еще одного защитника на Донбассе: имя и фото героя
На Донбассе под обстрелом боевиков погиб уроженец Хмельницкой области из города Славута Сергей Рацун. Ранее в результате подрыва автомобиля Газ-66 в районе Золотого-4 погиб украинский воин.
О гибели 43-летнего бойца ВСУ сообщает общественная организация «Рідна Славутчина». «В результате вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский герой, житель города Славута Рацун Сергй Петрович 1976 года рождения. О времени и месте прощания с героем будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году из-за обстрелов боевиков на Донбассе погибли 97 украинских воинов. Ранения получили 499 военнослужащих, еще 78 — другие повреждения.
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