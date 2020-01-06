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Шоу-бизнес

Выпила духи: российская телеведущая призналась в постыдном поступке

15:21 6 января 2020 44
Дана Борисова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская телеведущая Дана Борисова, которую ранее заподозрили в употреблении наркотиков, призналась, что три года назад все ее праздники заканчивались в больнице из-за пристрастия алкоголю.

Особенно постыдными моментами телеведущая поделилась с кп.ру.

«Знаю, что всегда все заканчивалось скорой и поездкой в больницу. А там я так хотела выпить, что однажды выпила духи», — шокировала она журналистов.

Дана подчеркнула, что тогда была закодирована. «С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила», — добавила она.

Напомним, ранее Борисова рассказала, как выходила замуж под действием наркотиков. Ее муж исчез спустя три месяца, прихватив автомобиль жены, сама Дана говорит, что их связывали алкоголь и наркотики.

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