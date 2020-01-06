Украина

Визит Зеленского в Оман: в сети указали на любопытную деталь

Англоязычные массмедиа Омана ничего не сообщали ни о приезде президента Украины Владимира Зеленского, ни о его встречах с местными политиками, в частности, с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой.

Как сообщают «Буквы», исследовавшие сообщение оманской прессы, на сайте Times of Oman за последние три дня нет упоминаний об Украине и о визите Владимира Зеленского. Также никакой информации об этом нет на сайтах Muscat Daily и Oman Observer.

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Кстати, журналист Oman Observer Винод Наир (Vinod Nair) сообщил, что и ранее с оманской стороны не было никаких анонсов относительно визита на высшем уровне президента Украины. «Мы также следим за его визитом, и это похоже на частный отпуск плюс некоторые встречи. Мы обязательно дадим обновленную информацию, как только появится официальное заявление», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента сообщили, что Зеленский встретился с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Абдулсаламом аль-Муршидом и поговорил об инвестиционных проектах.

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