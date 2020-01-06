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Происшествия

Авто с детьми застряло в снежном заносе на Хмельнитчине: фото с места ЧП

16:21 6 января 2020 150
Застрявший автомобиль
Инф. «ФАКТОВ»

В Хмельницкой области спасатели помогли выбраться из снежных заносов автомобилю, в котором находились двое детей. Ранее сильный снег засыпал дорогу в Черновицкой области, на которой застряли более 15 авто.

Как сообщают в ГосЧС, ЧП произошло в ночь на понедельник, 6 января, возле села Кушниривка — водитель авто не мог сам выбраться на расчищенную дорогу. В машине находились дети в возрасте 8 и 10 лет, а также двое взрослых.

Прибывший на место дежурный патруль спасателей с помощью автомобиля повышенной проходимости отбуксировал грузовик на расчищенный участок дороги, после чего водитель мог продолжить движение самостоятельно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области обрушилась крыша памятника архитектуры национального значения — из-за непогоды не выдержали перекрытия в костеле капуцинов 1739 года постройки.

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