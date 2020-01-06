Лучший суперфуд: Супрун поделилась рецептом полезной кутьи

Стиль жизни

Рождество и Сочельник в украинских семьях не обходятся без главного блюда — кутьи. Есть масса вариантов приготовления этого лакомства. В каждой местности, городе, селе, в каждой семье есть свой рецепт кутьи и свои секреты ее приготовления.

Бывшая руководительница министерства здравоохранения Уляна Супрун решила взглянуть на кутью с точки зрения нутрициологии и объяснить, почему это кушанье, как борщ и винегрет, является суперфудом.

Супрун напомнила, что в идеальном рационе каждого человека, который хочет прожить много лет и не болеть, ежедневно должны присутствовать цельнозерновые злаки, орехи, семечки, фрукты и ягоды.

«По данным исследования, опубликованного в 2019 году в журнале Lancet, недостаток в рационе цельнозерновых злаков является второй по распространенности „пищевой“ причиной сердечно-сосудистых болезней во всем мире (первая — избыток соли). Далее идет недостаток семян с орехами и фруктов», — пишет медик, отмечая, что в наших силах и снижать возможные риски.

Ведь кутья — это и есть злаки (пшеница или ячмень), орехи, семечки, мак, конопля, даже халва и сушеные фрукты и ягоды: черника, изюм, груши, яблоки, чернослив, и сделанный из них компот. Даже виноградный сок и красное вино, которыми иногда сдабривают кутью, это источники полифенолов.

Супрун советует, как приготовить рождественское блюдо здорового человека.

По ее мнению, не стоит перебарщивать с медом. В сухофруктах и ​​изюме сахара достаточно. Пшеницу нужно мыть, так как на ней могут быть остатки фунгицидов — противогрибкового яда. Орехи замачивать заранее не нужно, а вот промыть также стоит. Чтобы пшеница стала вкуснее, ее нужно промыть и прорастить. Зерно станет слаще.

«Если вас вдохновляет идея объединить Украину, не надо опираться на оливье и разделять разные идентичности украинцев. Попробуйте добавить в кутью замороженные вишни и чернику. Она будет идентифицироваться с Полесьем и Волынью, с югом и Слобожанщиной, и будет иметь общую для всех ценность: клетчатку, витамины, полифенолы и антиоксиданты», — отмечает Супрун.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепты 12 постных блюд, которые должны быть на каждом столе в Рождественский Сочельник.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter