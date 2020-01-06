Украина

Проблемы с сердцем и выбитые зубы: стало известно о состоянии освобожденных из плена военных

Сотрудники Министерства ветеранов регулярно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден из плена. Их навещают в клинической больнице «Феофания». Ранее в СМИ назвали фамилии тех, кто остался в плену боевиков.

Как сообщает Минветеранов, вернувшимся из плена людям необходимы юридические консультации и восстановление документов. Также им предоставляется медицинская помощь.

«В первую очередь освобожденные из плена требуют стоматологического вмешательства, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Также у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств», — отмечает советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

С освобожденными из плена ежедневно работают психологи.

Как сообщалось ранее, Лутковская озвучила причину обмена беркутовцев.

Фото: Офис президента

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