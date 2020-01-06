- 18:17 Епифаний проводит Рождественское богослужение: онлайн-трансляция
- 18:05 Проблемы с сердцем и выбитые зубы: стало известно о состоянии освобожденных из плена военных
- 17:51 Избегайте конфликтов и не бойтесь перемен: гороскоп на неделю
- 17:51 Умер вратарь сборной Германии, пропустивший самый спорный гол в истории футбола
- 17:49 В России устроили истерику из-за возможного появления памятника Бандере в Конотопе
- 17:14 Хотели спросить «Чей Крым?»: на встрече с российским блогером в Киеве задержали активистов (фото и видео)
- 17:02 Лучший суперфуд: Супрун поделилась рецептом полезной кутьи
- 16:55 В США заговорили об ограничении полномочий Трампа по Ирану
- 16:21 Авто с детьми застряло в снежном заносе на Хмельнитчине: фото с места ЧП
- 16:18 Выстрелил прямо в глаз: в Кривом Роге мужчина ранил продавца магазина
- 16:10 Украинская чиновница попала в скандал из-за оскорбительного высказывания о ветеранах АТО
- 15:50 Моряки Путина опозорились в Турции: появилось видео инцидента
Проблемы с сердцем и выбитые зубы: стало известно о состоянии освобожденных из плена военных
Сотрудники Министерства ветеранов регулярно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден из плена. Их навещают в клинической больнице «Феофания». Ранее в СМИ назвали фамилии тех, кто остался в плену боевиков.
Как сообщает Минветеранов, вернувшимся из плена людям необходимы юридические консультации и восстановление документов. Также им предоставляется медицинская помощь.
«В первую очередь освобожденные из плена требуют стоматологического вмешательства, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Также у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств», — отмечает советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.
С освобожденными из плена ежедневно работают психологи.
Как сообщалось ранее, Лутковская озвучила причину обмена беркутовцев.
Фото: Офис президента
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...