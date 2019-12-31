СМИ назвали фамилии украинцев, оставшихся в плену боевиков (список)

Украина

В сеть выложили список украинцев, которые находятся в плену на оккупированных территориях Донбасса, но не были переданы украинским властям в рамках обмена 29 декабря.

Как сообщает «Радио Свобода», об оставшихся в плену у боевиков точно известно их родным и правозащитникам.

Валерий Матюшенко — предприниматель, музыкант, заложник группировки «ДНР», схвачен в Кальмиусском 15 июля 2017 и приговорен к 10 годам тюрьмы за «шпионаж». По некоторым данным, содержится в Макеевке.

Виталий Атаманчук — 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 в Донецке вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток в плену умер. По данным его дочери Елены, находится в СИЗО № 5 в Донецке, имеет проблемы со здоровьем. Боевики «ДНР» публично ни разу о нем не сообщали.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов — школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны в Ясиноватой вблизи Донецка 12 сентября 2018. За «терроризм» и «диверсионную деятельность» подростки получили от 10 до 15 лет тюрьмы. Сообщалось, что «власти ДНР» подростков помиловали, но где они находятся — не известно.

Сергей Русинов — 22-летний студент Луганского колледжа культуры и искусств — получил до 6 лет тюрьмы за «разжигание вражды» и поддержку украинских патриотических групп в соцсети «ВКонтакте». Удерживается на территории Славяносербской исправительной колонии № 60, что в селе Лозовское Луганской области.

Вадим Дреев — пропавший в апреле 2019 50-летний луганчанин, обвинен боевиками «ЛНР» в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории. Есть информация, что человек имеет инвалидность 2-й группы

Роман Сагайдак — луганский предприниматель, похищенный в июне 2017 года, обвинен «разбое, который нанес непоправимый ущерб республике». Получил в 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По данным правозащитников, нуждается в медицинской помощи из-за пыток.

Также издание сообщает, что после обмена 29 декабря один из 12 освобожденных военнослужащих сообщил, что лично знает о порядка 20 бойцах ВСУ, которые остались на территории ОРДЛО. В частности, это Юрий Гордейчук, Павел Корсун и Виктор Шайдов из 53-й механизированной бригады ВСУ, которые попали в руки группировки «ДНР» 22 мая 2019 года.

А журналистка «Медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко рассказала о еще нескольких пленных военных, которые остались на неподконтрольных территориях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в обменные списки не внесен ни один политзаключенных из Крыма.

Позже в представительстве президента Украины в АРК заявили, что крымчан обменяют в ходе второго этапа обмена.

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