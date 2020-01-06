Шоу-бизнес

«Нарушаю по всем фронтам»: Даша Астафьева похвасталась соблазнительными фото на пляже

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась фото с отдыха. Ранее она поразила снимками, на которых позирует в откровенной одежде из перьев.

Фото с отдыха Даша Астафьева разметила в своем Instagram.

На одной из фотографий модель позирует возле знака с запретом гулять по газону. «Нарушаю по всем фронтам», — подписала этот снимок певица.

На втором фото она позирует на шезлонге. «Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город, и все проспал, тот я! Но, успел сделать важное дело. И даже два», — подписан кадр.

Один из фолловеров отметил: «С самого детства смотрю твои такие фото, ты только лучше стала».

Ранее сообщалось, что откровенным фото взорвала сеть Настя Каменских.

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