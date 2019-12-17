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В белье и перьях: Даша Астафьева восхитила откровенными фото
Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая ранее показала фото без белья, порадовала новыми откровенными снимками.
На фото, которые Даша опубликовала в Instagram, на ней соблазнительное белье, а прикрывается модель одеждой из перьев.
«Потрясающая», «Шикарная красота! Так естественно и натурально. Самое главное --нет фальши. Живое фото!», «Вас легко любить», «Черный лебедь», «Даша, вы невероятная женщина», «Спасибо тебе за эти фото», — пишут поклонники модели.
Напомним, ранее Даша Астафьева снялась в прозрачном плаще без белья.
Также напомним, что Леся Никитюк, Слава Каминская, Анна Ризатдинова в сексуальном белье снялись для эротического календаря.
А ранее Alyona Alyona взбудоражила сеть смелым фото в купальнике.
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