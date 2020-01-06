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В Украине вводят новый механизм соцпомощи: что об этом известно
В Украине намерены помогать семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Для этого правительство создает специальную службу и будет обучать специалистов по социальной работе, сообщает Правительственный портал.
«Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, должна стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни», — считает премьер-министр Алексей Гончарук.
Отмечается, что правительство меняет подходы оказания помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предупреждение возникновения таких ситуаций.
Речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрение принципа «деньги ходят за человеком» — когда начисление средств будет происходить напрямую, а также о новом механизме социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции в программу по всем выплатам.
Чиновники считают, что нужно находить и исправлять причины кризисных ситуаций, а не бороться с их последствиями.
Эффективная адресная социальная поддержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрена Программой деятельности Кабмина, утвержденной в сентябре 2019 года.
Напомним, президент Зеленский подписал закон о проверке получателей пенсий и субсидий. А первая верификация, проведенная Минфином, обнаружила миллионные нарушения при оформлении социальной помощи малообеспеченным.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с мая 2020 в Украине ужесточат условия получения субсидий.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!