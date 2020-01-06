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Украина

В Украине вводят новый механизм соцпомощи: что об этом известно

22:00 6 января 2020 377
деньги
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине намерены помогать семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Для этого правительство создает специальную службу и будет обучать специалистов по социальной работе, сообщает Правительственный портал.

«Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, должна стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни», — считает премьер-министр Алексей Гончарук.

Отмечается, что правительство меняет подходы оказания помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах и делает особый акцент на предупреждение возникновения таких ситуаций.

Речь идет о большем количестве специалистов социальной работы, внедрение принципа «деньги ходят за человеком» — когда начисление средств будет происходить напрямую, а также о новом механизме социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции в программу по всем выплатам.

Чиновники считают, что нужно находить и исправлять причины кризисных ситуаций, а не бороться с их последствиями.

Эффективная адресная социальная поддержка семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах предусмотрена Программой деятельности Кабмина, утвержденной в сентябре 2019 года.

Напомним, президент Зеленский подписал закон о проверке получателей пенсий и субсидий. А первая верификация, проведенная Минфином, обнаружила миллионные нарушения при оформлении социальной помощи малообеспеченным.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с мая 2020 в Украине ужесточат условия получения субсидий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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