Украина

Зеленский из Омана обсудил с Помпео по телефону ряд важных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сейчас в Омане, и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа со ссылкой на официального представителя Моргану Ортагус.

Отмечается, что в ходе разговора стороны подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран.

«Госсекретарь Помпео подтвердил твёрдую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долговременное стратегическое партнёрство», — говорится в заявлении.

Помпео также поблагодарил Зеленского за поддержку США на фоне нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке стала весьма тревожной после того, как в ночь на пятницу, 3 января, ВВС США нанесли авиаудар по территории международного аэропорта в Багдаде. Ракеты разорвались недалеко от грузового терминала, при этом погибли от пяти до восьми человек, более десяти получили ранения. Среди погибших называют имя командующего иранскими «Силами аль-Кудс» Касема Сулеймани. Вместе с ним был убит заместитель командира «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Муандис.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что госсекретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину и пять государств Европы и Азии ввиду обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Госдепартаменте США подтвердили, что из-за беспорядков в Ираке госсекретарь Помпео должен отложить свои зарубежные поездки и постоянно находиться в Вашингтоне. Оттуда он будет следить за ситуацией в Ираке и обеспечивать безопасность американских дипломатов в Багдаде и неприкосновенность американского посольства. В США отдельно подчеркнули, что поездка Помпео в Украину не отменяется, а переносится, и обязательно состоится после стабилизации ситуации. В свою очередь, в МИД Украины выразили надежду на согласование новой даты визита Помпео.

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