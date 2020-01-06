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Прощались с годом свиньи: три поросенка ворвались в магазин и вылакали 2 бутылки коньяка (видео)

23:51 6 января 2020 61
Тюмень
Инф. «ФАКТОВ»

В российском городе Тюмень, где в декабре разразился скандал с ледовым городком из глыб с вмерзшими рыбами, разразился новый скандал местного значения: три свинки пробрались в алкогольный отдел супермаркета и нализались алкоголя.

Видео с хрюшками появилось во всех городских пабликах, пишет КП.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из супермаркетов «Пятерочка».

На снятых на месте происшествия кадрах видно, как три некрупные свиньи ходят около алкогольного отдела, в это время за кадром слышен возмущенный голос.

«Это свинарник или магазин?» — интересуется мужчина. Покупатели переговариваются друг с другом и утверждают, что никто не знает, как свиньи появились в магазине.

Свиньи разгуливали по торговому залу без корзин и тележек, поели зелень прямо в отделе «фрукты и овощи», дошли до отдела «Алкоголь» разбили две бутылки коньяка и нагло выпили его прямо с грязного пола.

Сотрудники супермаркета выгнали наглых посетителей на улицу, где они продолжили гулять по микрорайону. Животные обнюхивали припаркованные вокруг автомобили, тыкались пятачками в снег, видимо, в поисках съестного, и с удовольствием позировали на камеру.

Вскоре появились хозяева животных и забрали хулиганистых поросят. По рассказам местных жителей, животные сбежали, когда хозяева отправились на площадь смотреть главную городскую ёлку.

Ранее «ФАКТЫ» писали о забавном случае, который произошел в городе Милтон в Западной Вирджинии (США) — там были замечены «шатающиеся пьяные еноты». Впоследствии оказалось, что животные наелись забродивших яблок, поэтому выглядели как алкоголики. Подержав животных некоторое время в участке, полицейские выпустили их в дикую природу. Оказалось, что от употребления забродивших плодов пьяными становятся не только звери, но и птицы.

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