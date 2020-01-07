Наглые провокации продолжаются: ОБСЕ зафиксировала 22 неотведенных "Града" боевиков на Донбассе

Украина

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, представителей которой боевики часто не пропускают на неподконтрольные территорий Донецкой и Луганской областей, зафиксировала размещение боевиками на Донбассе военной техники с нарушением минских договоренностей.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 6 января.

В частности, сообщается, что 4 января на оккупированной территории Луганской области вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч), находящемся рядом с линией разграничения, патруль зафиксировано размещение 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм).

«Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон», — заявили в украинской стороне общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявили.

Также в отчете указано, что большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах на юго-восток от населенного пункта Березовый, а также на юг и юго-запад от Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, что 5 января в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинских военных, еще один получил ранение. Всего боевики четыре раза обстреливали позиции ООС. На следующий день, в понедельник, 6 января, боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный. При этом боевики применили запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы вблизи Крымского.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине декабря наблюдатели СММ ОБСЕ уже фиксировали 22 единицы реактивных систем залпового огня «Град», которые находились в районе населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч). С тех пор террористы продолжают игнорировать все договоренности и взятые на себя обязательства.

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