- 05:56 Рэмбо зовет на помощь: истошные вопли попугая стали причиной приезда полиции
- 05:42 Наглые провокации продолжаются: ОБСЕ зафиксировала 22 неотведенных "Града" боевиков на Донбассе
- 04:59 Дочь Юлии Началовой растет точной копией покойной матери: поклонников певицы поразили фото Веры
- 04:35 Надежда только на США: стало известно, как ВСУ могут ответить на прямую атаку России
- 03:55 Почти голая: Гвинет Пэлтроу удивила поклонников слишком смелым нарядом
- 03:11 Новый посол Украины вручил верительные грамоты президенту США
- 02:52 Надо меньше жрать: Топалов объяснил, почему Тодоренко выгнала его из шоу
- 02:26 Похищение попы: грабитель вынес из секс-шопа интимную игрушку в виде женского зада
- 01:50 Почистить зубы мгновенно: в Лас-Вегасе представили необычную "зубную щётку для ленивых"
- 00:45 Ошибочка вышла: США не планируют выводить войска из Ирака
- 00:15 Секс-скандал разгорается: Вайнштейну предъявили новые обвинения в насилии
- 06.01 23:51 Прощались с годом свиньи: три поросенка ворвались в магазин и вылакали 2 бутылки коньяка
Наглые провокации продолжаются: ОБСЕ зафиксировала 22 неотведенных "Града" боевиков на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, представителей которой боевики часто не пропускают на неподконтрольные территорий Донецкой и Луганской областей, зафиксировала размещение боевиками на Донбассе военной техники с нарушением минских договоренностей.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 6 января.
В частности, сообщается, что 4 января на оккупированной территории Луганской области вблизи населенного пункта Хрустальный (быв. Красный Луч), находящемся рядом с линией разграничения, патруль зафиксировано размещение 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм).
«Своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон», — заявили в украинской стороне общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон заявили.
Также в отчете указано, что большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах на юго-восток от населенного пункта Березовый, а также на юг и юго-запад от Донецкой фильтровальной станции.
Напомним, что 5 января в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинских военных, еще один получил ранение. Всего боевики четыре раза обстреливали позиции ООС. На следующий день, в понедельник, 6 января, боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный. При этом боевики применили запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы вблизи Крымского.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине декабря наблюдатели СММ ОБСЕ уже фиксировали 22 единицы реактивных систем залпового огня «Град», которые находились в районе населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч). С тех пор террористы продолжают игнорировать все договоренности и взятые на себя обязательства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер!