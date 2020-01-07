23.37 / 23.97 25.97 / 26.75
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Мама любит скорость": скандальный нардеп Дубинский обзавелся еще четырьмя элитными авто

10:58 7 января 2020 100
Александр Дубинский
Инф. «ФАКТОВ»

И без того немаленький автомобильный парк народного депутата Украины Александра Дубинского пополнился новыми элитными машинами, три из которых ему подарила мама, которая «любит скорость». Именно такими словами Дубинский комментировал солидную коллекцию авто Аллы Березовской.

Как сообщает «Слідство.Інфо», в декабре нардеп получил от мамы машины общей стоимостью более 2,5 миллиона гривен: Mercedes-Benz G55 (более 1,2 млн гривен), Toyota Land Cruiser 200 (1,1 млн гривен) и Mercedes-Benz E 55 AMG (почти 350 тыс гривен). Все это было получено Александром Дубинским в декабре 2019 года и отражено в декларации.

А 2 января 2020 года нардеп прикупил себе еще одну машину — Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся ему более чем в 1,1 млн гривен. Также журналисты выяснили, что в конце прошлого года Александр Дубинский купил за полмиллиона гривен новый гараж (почти 80 квадратных метров) и задекларировал порядка 4,3 млн гривен дохода от компании «Альфа Крос».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед Новым годом парламентариям из фракции партии «Слуга народа» раздали на ознакомление проект так называемого «Кодекса этики народного депутата Украины — члена депутатской фракции политической партии «Слуга народа», автором которого, по слухам, является Александр Дубинский. Один из пунктов гласит, что если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию.

Фото со странички Александра Дубинского в Facebook.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рождество Христово

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Рождество Христово

Рождество 2020: красивые поздравления и открытки

Гороскоп

Веселого Рождества: поздравления, оригинальные смс и открытки

раздача денег

«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер