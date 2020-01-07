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Украина

Пьяный боевик расстрелял своих сослуживцев на Донбассе

11:30 7 января 2020 556
Боевик
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне Рождества, ночью 6 января, на Донбассе боевик расстрелял находившихся рядом с ним участников незаконных вооруженных формирований. Ранее сообщалось о ликвидации российского боевика, воевавшего в рядах «ДНР», который издевался над украинской Ириной Довгань.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, «дружественный огонь» велся на позициях боевиков во временно оккупированном населенном пункте Куликово в Донецкой области.

«Инцидент произошел в одном из батальонов „9 отдельного мотострелкового полка“. Один из боевиков подразделения, который дежурил на передовой позиции в окопе, находясь в состоянии сильного наркотическо-алкогольного угара, расстрелял боевиков из своей роты, которые находились рядом с ним», — говорится в сообщении.

В штабе ООС предположили, что командование боевиков будет скрывать эту информацию и все «валить» на «укрДРГ» или представителей «Правого сектора».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевика из террористической группировки Игоря Гиркина (Стрелкова), которого задержали у его родственников под Запорожьем летом 2019 года, признали виновным в участии в террористической организации (ст. 258−3 УК Украины) и приговорили к пяти годам тюрьмы.

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