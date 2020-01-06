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Украина

На Донбассе ликвидирован одиозный боевик, пытавший украинку Ирину Довгань (фото)

12:25 6 января 2020 786
На Донбассе ликвидирован одиозный боевик, пытавший украинку Ирину Довгань (фото)
Инф. «ФАКТОВ»

Героиня публикации «ФАКТОВ» Ирина Довгань, которую в 2014 году пытали в центре Донецка, сообщила в сети о ликвидации одного из своих мучителей из батальона «Восток», российского террориста «ДНР» в кличкой «Заур».

«Не могу не поделится радостью. …Заурчик — земля тебе бетоном», — написала женщина.

Также в сети появилось фото ликвидированного боевика. В сети уточнили его настоящее имя — Виталий Атаров из Северной Осетии. Он попал на сайт «Миротворец», где назвали дату ликвидации — 4 января 2020 года.

Напомним, фото 53-летней предпринимательницы Ирины Довгань облетело весь мир и стало мемом.

Женщину, завернутую во флаг Украины, вывели на площадь с табличкой «Она убивает наших детей. Агент карателей». В пытках с радостью приняли участие донецкие обыватели. Освободить ее из рук террористов удалось только благодаря всемирной огласке инцидента.

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