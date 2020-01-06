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На Донбассе ликвидирован одиозный боевик, пытавший украинку Ирину Довгань (фото)
Героиня публикации «ФАКТОВ» Ирина Довгань, которую в 2014 году пытали в центре Донецка, сообщила в сети о ликвидации одного из своих мучителей из батальона «Восток», российского террориста «ДНР» в кличкой «Заур».
«Не могу не поделится радостью. …Заурчик — земля тебе бетоном», — написала женщина.
Также в сети появилось фото ликвидированного боевика. В сети уточнили его настоящее имя — Виталий Атаров из Северной Осетии. Он попал на сайт «Миротворец», где назвали дату ликвидации — 4 января 2020 года.
Напомним, фото 53-летней предпринимательницы Ирины Довгань облетело весь мир и стало мемом.
Женщину, завернутую во флаг Украины, вывели на площадь с табличкой «Она убивает наших детей. Агент карателей». В пытках с радостью приняли участие донецкие обыватели. Освободить ее из рук террористов удалось только благодаря всемирной огласке инцидента.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...