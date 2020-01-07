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В давке на похоронах генерала Сулеймани погибли 35 человек

12:33 7 января 2020 119
Похороны Сулеймани
Инф. «ФАКТОВ»

В Иране трагедией завершились похороны генерала Сулеймани, которого ликвидировала спецслужба США. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Церемония прощания с генералом Сулеймани прошла в иранском городе Кермане, при этом 35 человек погибли и еще 48 пострадали в давке. Всего на похороны военачальника, по сообщениям СМИ, вышло более миллиона иранцев.

Напомним, в субботу, 4 января, траурная церемония прощания с командующим спецподразделением «Аль-Кудс» генерал-лейтенантом Касемом Сулеймани сначала прошла в столице Ирака Багдаде. Многие из собравшихся несли флаги Ирака и военизированных формирований, которые лояльны Сулеймани. Затем иранских военных доставили самолетом в Иран, где объявили трехдневный траур по военачальнику. Преемником Сулеймани стал бригадный генерал Эсмаил Каани.

Фото: Аljazeera

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