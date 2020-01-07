Происшествия

Полиция показала фото и видео с места взрыва в одесском общежитии

В сеть выложили фото- и видеозапись с места происшествия в общежитии Одессы, где мужчина, повздорив с соседями, бросил в них гранату РГД-5.

По словам подполковника полиции, начальника Малиновского отдела ГУ НП в Одесской области Виктора Герасименко, три человека попали в больницу с ранениями. Их соседа, который бросил гранату, разыскивают.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевском районе Одессы пьяный 47-летний мужчина швырнул из окна квартиры на девятом этаже гранату РГД-5.К счастью, граната не взорвалась и никто не пострадал.

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