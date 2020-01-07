- 17:12 Скандал вокруг визита российской пропагандистки в Киев: Митрошиной запретят въезд в Украину
- 16:33 Новый поезд сломался по дороге в «Борисполь»: детали ЧП
- 16:32 ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружения: появилась реакция военных
- 16:03 На Рождество отец 4-летнего мальчика избил врача «скорой помощи» в Харькове
- 15:59 Похороны Сулеймани перенесли после смертельной давки на церемонии прощания
- 15:43 Чемпион мира и легенда итальянской «Ромы» завершил карьеру
- 15:33 Под Киевом такси с пассажирами протаранило Infiniti и вылетело с дороги
- 15:24 В России детям предложили съесть Путина
- 14:58 Ночной взрыв в Кременчуге разнес три гаража: фото с места события
- 14:53 Журналисты опубликовали список граждан, которых Украина выдала боевикам «ДНР»-«ЛНР»
- 14:48 Звезда сериала "Перші ластівки" выложила в сеть горячее фото в купальнике
- 14:18 "Ой, радуйся, Земле": митрополит Епифаний спел рождественскую колядку
ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружения: появилась реакция военных
В отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда СММ ОБСЕ предоставила недостоверную информацию о том, что украинская сторона нарушает Минские договоренности по отводу вооружений. Ранее международные наблюдатели зафиксировали 22 неотведенных боевиками системы «Град».
Пресс-центр штаба ООС сообщает, что речь в отчетах СММ ОБСЕ идет о том, что ВСУ не отвели зенитные ракетные комплексы 9К33 «Оса».
Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) обращает внимание наблюдателей, что эта военная техника не подпадает под Минские соглашения по отводу вооружения. Документ предусматривает отвод танков, артиллерии, РСЗО и тактических ракет, о зенитных ракетных комплексах речь в договоренностях не идет.
Как сообщалось ранее, на Луганщине боевики устроили вызывающую провокацию.
Фото: trucksplanet.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...