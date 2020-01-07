23.39 / 23.96 25.99 / 26.71
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружения: появилась реакция военных

16:32 7 января 2020 624
ЗРК «Оса»
Инф. «ФАКТОВ»

В отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда СММ ОБСЕ предоставила недостоверную информацию о том, что украинская сторона нарушает Минские договоренности по отводу вооружений. Ранее международные наблюдатели зафиксировали 22 неотведенных боевиками системы «Град».

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что речь в отчетах СММ ОБСЕ идет о том, что ВСУ не отвели зенитные ракетные комплексы 9К33 «Оса».

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) обращает внимание наблюдателей, что эта военная техника не подпадает под Минские соглашения по отводу вооружения. Документ предусматривает отвод танков, артиллерии, РСЗО и тактических ракет, о зенитных ракетных комплексах речь в договоренностях не идет.

Как сообщалось ранее, на Луганщине боевики устроили вызывающую провокацию.

Фото: trucksplanet.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

раздача денег

«Барин приехал»: сеть взбудоражило видео дерзкой выходки сына чеченского чиновника

С дочерью

Дочь Юлии Началовой растет точной копией покойной матери: поклонников певицы поразили фото Веры

Рождество Христово

С Рождеством 2020: короткие поздравления и открытки

Пожары в Австралии

Живущий в Сиднее украинец рассказал, как на самом деле Австралия переживает страшные пожары

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер