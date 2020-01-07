ОБСЕ обвинила Украину в нарушении отвода вооружения: появилась реакция военных

Украина

В отчетах от 4 и 6 января 2020 года команда СММ ОБСЕ предоставила недостоверную информацию о том, что украинская сторона нарушает Минские договоренности по отводу вооружений. Ранее международные наблюдатели зафиксировали 22 неотведенных боевиками системы «Град».

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что речь в отчетах СММ ОБСЕ идет о том, что ВСУ не отвели зенитные ракетные комплексы 9К33 «Оса».

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) обращает внимание наблюдателей, что эта военная техника не подпадает под Минские соглашения по отводу вооружения. Документ предусматривает отвод танков, артиллерии, РСЗО и тактических ракет, о зенитных ракетных комплексах речь в договоренностях не идет.

Как сообщалось ранее, на Луганщине боевики устроили вызывающую провокацию.

Фото: trucksplanet.com

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