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Наемников ЧВК «Вагнер» лечат в клинике, связанной с семьей Путина, — Reuters

20:08 7 января 2020 106
ЧВК «Вагнер»
Инф. «ФАКТОВ»

В Санкт-Петербурге клиника, которая принадлежит АО «Согаз» и связана с семьей президента РФ Владимира Путина, занимается лечением раненых за рубежом российских наемников из ЧВК «Вагнер». Недавно президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 000 наемников из ЧВК «Вагнер». Reuters сообщает, что информация о медицинской клинике получена от нескольких человек, в том числе от матери наемника, проходившего в ней лечение.

«Забудьте о наших клиниках, вот вам мой совет», — сказал журналистам по телефону генеральный директор клиники Владислав Баранов, бизнес-партнер старшей дочери Владимира Путина — Марии.

По информации агентства, клиника открылась в 2010 году и уже несколько лет оказывает услуги наемникам. При этом операции членам ЧВК «Вагнера» оплачиваются.

Дмитрий Песков, Минобороны РФ, дочь Путина и «Согаз» не стали предоставлять информацию журналистам.

Reuters отмечает, что по законодательству РФ медицинские организации обязаны сообщать о боевых травмах в полицию для проведения расследования. При этом наемничество находится вне закона в РФ.

Ранее сообщалось, что на базе ЧВК «Вагнер» в Сочи произошел мощный пожар.

Фото: СБУ

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