- 20:33 Илон Маск взорвал сеть забавным танцем
- 20:08 Наемников ЧВК «Вагнер» лечат в клинике, связанной с семьей Путина, — Reuters
- 20:03 Украина потеряла позиции в рейтинге паспортов мира
- 19:31 Жуткая находка: в Николаеве обнаружили мужчину с отрезанной головой
- 19:23 Усик точно станет чемпионом мира в супертяжелом весе: что известно
- 19:11 Лобода показала идеальное тело на пляже: горячее фото звезды
- 19:04 «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»: онлайн-видеотрансляция матча Кубка лиги
- 19:01 Самые красивые детские торты: «Модница», «Пиратский корабль»
- 18:56 Под Краматорском перевернулось авто «скорой помощи»: фото с места аварии
- 18:33 "Вот-вот ботокс потечет": сеть насмешили фото Путина в Сирии
- 18:26 Убийство девушек в Киеве: в сети показали новое фото подозреваемого
- 18:00 Полиция показала фото и видео с места взрыва в одесском общежитии
Наемников ЧВК «Вагнер» лечат в клинике, связанной с семьей Путина, — Reuters
В Санкт-Петербурге клиника, которая принадлежит АО «Согаз» и связана с семьей президента РФ Владимира Путина, занимается лечением раненых за рубежом российских наемников из ЧВК «Вагнер». Недавно президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 000 наемников из ЧВК «Вагнер». Reuters сообщает, что информация о медицинской клинике получена от нескольких человек, в том числе от матери наемника, проходившего в ней лечение.
«Забудьте о наших клиниках, вот вам мой совет», — сказал журналистам по телефону генеральный директор клиники Владислав Баранов, бизнес-партнер старшей дочери Владимира Путина — Марии.
По информации агентства, клиника открылась в 2010 году и уже несколько лет оказывает услуги наемникам. При этом операции членам ЧВК «Вагнера» оплачиваются.
Дмитрий Песков, Минобороны РФ, дочь Путина и «Согаз» не стали предоставлять информацию журналистам.
Reuters отмечает, что по законодательству РФ медицинские организации обязаны сообщать о боевых травмах в полицию для проведения расследования. При этом наемничество находится вне закона в РФ.
Ранее сообщалось, что на базе ЧВК «Вагнер» в Сочи произошел мощный пожар.
Фото: СБУ
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...