Мир

СМИ сообщили о мощном пожаре на базе ЧВК "Вагнер" в Сочи (видео)

В Сочи горела воинская часть, которую россияне называют базой ЧВК «Вагнер» Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации. Напомним, «ФАКТЫ» писали об отправке группы наемников из ЧВК «Вагнер» в Мозамбик.

В сети сообщили, что пожар произошел в административном корпусе воинской части, расположенном в переулке Бестужева в городе Сочи.

В тушении пожара задействовали четыре пожарных расчета.

Известно, что из горящего здания были эвакуированы 20 человек. Данные о пострадавших уточняются.

В сети прокомментировали инцидент с юмором. Один из пользователей выразил надежду на то, что следующим сгорит Кремль.

Наталия Черненко решила, что так работает карма, а Павел Петренко назвал инцидент «проделками Госдепа».

Напомним, в Конго потерпел крушение российский самолет Ан-72, на котором, мог находиться близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, недавно попавший под санкции США в связи с попытками вмешательства в президентские выборы «фабрики троллей».

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