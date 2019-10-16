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СМИ сообщили о мощном пожаре на базе ЧВК "Вагнер" в Сочи (видео)
В Сочи горела воинская часть, которую россияне называют базой ЧВК «Вагнер» Главного разведывательного управления (ГРУ) Российской Федерации. Напомним, «ФАКТЫ» писали об отправке группы наемников из ЧВК «Вагнер» в Мозамбик.
В сети сообщили, что пожар произошел в административном корпусе воинской части, расположенном в переулке Бестужева в городе Сочи.
В тушении пожара задействовали четыре пожарных расчета.
Известно, что из горящего здания были эвакуированы 20 человек. Данные о пострадавших уточняются.
В сети прокомментировали инцидент с юмором. Один из пользователей выразил надежду на то, что следующим сгорит Кремль.
Наталия Черненко решила, что так работает карма, а Павел Петренко назвал инцидент «проделками Госдепа».
Напомним, в Конго потерпел крушение российский самолет Ан-72, на котором, мог находиться близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, недавно попавший под санкции США в связи с попытками вмешательства в президентские выборы «фабрики троллей».
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