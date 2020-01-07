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Еще четыре цервки: Епифаний сделал важное заявление о признании ПЦУ
Возглавивший торжественную Божественную литургию в честь праздника Рождества Христова предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что этом году признать Православную церковь Украины могут еще четыре церкви. Об этом он заявил в интервью «Прямому».
«Я верю и убежден в том, что в следующем году мы получим также признание нескольких поместных православных церквей. Я бы не хотел называть подробно, но это те церкви, которые публично обсуждают это: и румынская, и кипрская, и болгарская, и грузинская. То есть они созревают сейчас. И я верю, что в следующем году они должны присоединиться к процессу признания автокефалии Украинской православной церкви», — сказал он.
При этом митрополит отметил, что существует много противодействия в отношении признании ПЦУ со стороны не только Русской православной церкви, но и в целом со стороны российского государства.
В то же время их попытки созвать какой-то всеправославный совет и так далее обречены на провал: если он будет созван, то не сможет произойти участия ПЦУ, потому что церковь официально внесена в диптих.
«Мы находимся в списке среди других церквей. И поэтому без нас, без нашего ведома решать нашу будущую судьбу уже не удастся, как этого хочет Русская православная церковь», — добавил Епифаний.
Напомним, что Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.
В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что церковь не возражает против перехода на празднование Рождества Христова по Григорианскому календарю (25 декабря) перед Новым годом, но сделать реально это будет можно, когда готово будет украинское общество и в стране будет существовать единая церковь.
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