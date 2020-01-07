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Украина

"Ой, радуйся, Земле": митрополит Епифаний спел рождественскую колядку (видео)

14:18 7 января 2020
Епифаний в Михайловском соборе
Инф. «ФАКТОВ»

Утром во вторник, 7 января, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний возглавил торжественную Божественную литургию в честь праздника Рождества Христова и спел рождественскую колядку .

«Славим в молитвах и колядках Новорожденного Спасителя», — говорится в сообщении на страничке предстаятеля ПЦУ в соцсетях, где транслировали торжественную литургию.

Как сообщает «Радио Свобода», колядку исполнял и сам митрополит Епифаний.

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