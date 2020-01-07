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"Ой, радуйся, Земле": митрополит Епифаний спел рождественскую колядку (видео)
Утром во вторник, 7 января, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний возглавил торжественную Божественную литургию в честь праздника Рождества Христова и спел рождественскую колядку .
«Славим в молитвах и колядках Новорожденного Спасителя», — говорится в сообщении на страничке предстаятеля ПЦУ в соцсетях, где транслировали торжественную литургию.
Как сообщает «Радио Свобода», колядку исполнял и сам митрополит Епифаний.
Чудова колядка від Предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Різдвяна служба, Михайлівський Золотоверхий, де молились за поневолених та «від нашестя чужинців» pic.twitter.com/N0zsOF8Psn— Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 7, 2020
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