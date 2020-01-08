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Украина

Адские пожары в Австралии: украинки помогают спасать кенгуру и птиц (фото)

0:25 8 января 2020 125
Австралия в огне
Инф. «ФАКТОВ»

В связи с масштабными пожарами в Австралии свою помощь далекому континенту готовы оказывать не только спасатели, но и простые украинцы.

Так, в Харькове местная жительница Юлия шьет мешочки и одеяла, чтобы спасти австралийских животных.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает издание Newsroom.

Сейчас, по словам мастерицы, в страдающей от лесных пожаров стране животных и птиц массово переселяют в безопасные регионы, и для адаптации на новом месте им нужна помощь: в первую очередь речь идет о мешочках для кенгуру и гнездах для птиц.

«Каждый день поступают уточнённые данные по потребностям. Мешочки должны состоять из двух частей — внешней и внутренней. На каждую внешнюю просят делать три внутренние для того, чтобы их можно было вынуть и постирать», — поясняет Юлия.

Вместе с другими мастерицами женщина собирает посылку, которую планирует отправить в пятницу. Кроме того, харьковчанку поддержали рукодельницы из других городов Украины. В будущем они планируют собрать еще одну посылку с изделиями для спасения животных.

«Я связывалась с администраторами австралийской группы помощи, они сказали, что подобных изделий нужны тысячи, и каждое из них очень важно. Несмотря на то, что доставка займёт около месяца, по их словам, это не спринт, а марафон. Еще много времени пойдёт на лечение и реабилитацию животных. Я очень рада, что нашлись неравнодушные люди, готовые меня поддержать», — отметила Юлия Иваненко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Австралия продолжает подвергать мощному натиску огня: на юго-востоке страны до сих пор бурлит почти 200 очагов возгорания. Как показали фото из космоса, из-за сильного ветра и засухи пламя быстро распространяется. Дома вынуждены покинуть более ста тысячам людей. Их эвакуируют военные. В первую очередь вывозят жителей прибрежных зон. Не меньший ущерб стихия наноси флоре и фауне континента. По словам экологов, некоторые виды животных и растений могут исчезнуть вообще. Интернет всколыхнули фотографии обгоревших коал и кенгуру, которые убегают от адского пламени и окаменевших птиц, падающие с деревьев.

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