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"Красавец": огромный ледяной фаллос стал символом новогодних праздников в РФ (фото)
Жители каждого региона стараются выбрать себе своеобразный «талисман» веселого зимнего праздника: в Италии таким символом стала самая высокая в мире новогодняя елка, в городе Уосо в США — разрешение местным жителям играть в снежки.
В российском же городе Архангельске в честь праздника соорудили огромных размеров ледяной фаллос с двумя гигантскими, как в «Ледниковом периоде», ледяными яйцами, пишет местное издание «Эхо севера».
«Скульптура поражает размерами и деталями: наклон, стройность, яйца, бороздки, вены возбуждённого детородного органа и даже крайняя плоть — всё изготовлено со знанием дела, тщательно и скрупулёзно. Ясно, что делали не один час», — говорится в сообщении.
Рассуждая о причине сооружения такого символа автор статьи приходит к неожиданным выводам: «памятный знак» находится в центре города — рядом приёмная премьера Медведева, квартира депутата Госдумы, 500 метров до Правительства области.
Значит, не заметить его не могли. Кроме того, недалеко находится надпись о том, во что превратился Архангельск за последнее время (надписи три года).
«Отсюда вывод… Если власти не препятствовали, значит, разрешили. Ибо то, что не запрещено — то разрешено (любой юрист подтвердит). Значит, теперь разрушение символа — административное нарушение. Да и согласитесь, как смешон будет чиновник, разрушающий скульптуру фаллоса. Впрочем, репутацию главы Октябрьского округа Архангельска уже сложно чем-то испортить», — говорится в статье.
Также автор приводит версию о том, что воздвижением гигантского фаллоса горожане передали властям всё, что о них думают и на чём их хотели бы «вертеть» — «за срач, пенсионную и мусорную реформу, коррупцию, дурь законодателей, чванство и казённые ответы на самые сокровенные чаяния. За всё, что власть сделала в 2019-м…»
Впрочем, это лишь версия.
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