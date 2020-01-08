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"Красавец": огромный ледяной фаллос стал символом новогодних праздников в РФ (фото)

5:08 8 января 2020 129
Фаллос в Архангельске
Инф. «ФАКТОВ»

Жители каждого региона стараются выбрать себе своеобразный «талисман» веселого зимнего праздника: в Италии таким символом стала самая высокая в мире новогодняя елка, в городе Уосо в США — разрешение местным жителям играть в снежки.

В российском же городе Архангельске в честь праздника соорудили огромных размеров ледяной фаллос с двумя гигантскими, как в «Ледниковом периоде», ледяными яйцами, пишет местное издание «Эхо севера».

«Скульптура поражает размерами и деталями: наклон, стройность, яйца, бороздки, вены возбуждённого детородного органа и даже крайняя плоть — всё изготовлено со знанием дела, тщательно и скрупулёзно. Ясно, что делали не один час», — говорится в сообщении.

Рассуждая о причине сооружения такого символа автор статьи приходит к неожиданным выводам: «памятный знак» находится в центре города — рядом приёмная премьера Медведева, квартира депутата Госдумы, 500 метров до Правительства области.

Значит, не заметить его не могли. Кроме того, недалеко находится надпись о том, во что превратился Архангельск за последнее время (надписи три года).

«Отсюда вывод… Если власти не препятствовали, значит, разрешили. Ибо то, что не запрещено — то разрешено (любой юрист подтвердит). Значит, теперь разрушение символа — административное нарушение. Да и согласитесь, как смешон будет чиновник, разрушающий скульптуру фаллоса. Впрочем, репутацию главы Октябрьского округа Архангельска уже сложно чем-то испортить», — говорится в статье.

Также автор приводит версию о том, что воздвижением гигантского фаллоса горожане передали властям всё, что о них думают и на чём их хотели бы «вертеть» — «за срач, пенсионную и мусорную реформу, коррупцию, дурь законодателей, чванство и казённые ответы на самые сокровенные чаяния. За всё, что власть сделала в 2019-м…»

Впрочем, это лишь версия.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом «новогоднем шедевре»: в Якутии скульптор Михаил Боппосов, прославившийся «навозным творчеством», к новому 2020 году изваял свой очередной «шедевр» из отходов. Новое творение скульптора посвящено символу наступающего года — Белой Крысе.

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