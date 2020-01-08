Летом отдых в Кирилловке подорожает: названы суммы

Украина

В преддверии предстоящего курортного сезона, когда большинство украинцев только начинают планировать летний отдых, издание «Кирилловка.укр» прибегло к услугам экспертов для того, чтобы назвать приблизительные цены на отдых для курортников, решивших отдохнуть на Азовском море этим летом.

Стоимость жилья различных вариантов исследовалась в таких местах: Кирилловка, Бердянск, Геническ, Арабатская стрелка, Приморский Посад, Приморск.

В целом, цены для отдыхающих «среднего» класса повысились на 25−30%.

Так, двухместный или трехместный номер «стандарт» с удобствами будет стоить от 1000 грн. в сутки. В частных домовладениях на первой линии за проживание в комфортных условиях намерены просить 300−500 грн. в сутки с человека".

Премиум- и эконом-отдых подорожать не должны. Судя по таблицам с ценами, самый экономичный вариант жилья будет стоить на одних курортах 100 грн., на других — даже 60 грн.

Те, что поближе к морю, могут стоить до 250 грн. в сутки с человека. За эти деньги предлагают кровать с панцирной сеткой, удобства во дворе и теплую воду из бака, нагретого на солнце.

Причины повышения стоимости проживания «Кирилловка.укр» называет разные: повышение минимальной заработной платы, изменение курса доллара, желание владельцев жилья побыстрее закрыть кредиты, «скрытую» общемировую инфляцию и, цитата, «жадность и сверхвысокие системные риски украинской экономики и государства в целом».

В то же время, справедливо замечает издание, для цен есть и сдерживающие факторы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в прошлом году популярный азовский курорт Кирилловка также выставлял высокие цены отдыхающим, но затем многие отели и турбазы были вынуждены значительно снизить их в связи с погодными условиями и другими негараздами. Так, например, гостевой дом «Аллигатор», расположенный в центре Кирилловки, предлагал скидку более 15% на проживание с 8-го по 15-ое августа. Таким образом, проживание в современном номере с удобствами обходилось всего в 200 гривен с человека в сутки в сезон при проживании в 4-х местном номере.

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