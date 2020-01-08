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Крушение украинского самолета в Иране: момент трагедии попал на видео

7:09 8 января 2020 264
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский самолет Boeing-737, следовавший по маршруту Тегеран — Киев компании МАУ, разбился вскоре после взлета. Иранское агентство ISNA опубликовало видео, на котором запечатлен момент крушения лайнера.

По информации издания CGTN, которое ссылается на сообщение спасательных служб Ирана, все пассажиры погибли. По словам иранского служащего по чрезвычайным ситуациям, самолет загорелся сразу после падения.

По последним данным, на борту самолета находились 167 человек. Информации о выживших на данный момент нет.

Ранее в сети появились фото с места падения украинского Boeing-737 под Тегераном.

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