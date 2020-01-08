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Крушение самолета МАУ в Иране: в "Борисполе" изменили статус рейса на "отменен"

7:45 8 января 2020 3050
Боинг 737 потерпел крушение в Иране
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

На табло международного аэропорта «Борисполь» до сих пор ожидают прибытия в Украину рейса PS 752 из Тегерана, который потерпел крушение ночью в Иране.

В комментарии «ФАКТАМ» в аэропорту «Борисполь» сообщили, что у них нет никакой информации о крушении самолета. В авиакомпании МАУ изданию уточнили, что все данные проверяются, однако в данный момент не подтвердили факт катастрофы.

На онлайн-табло аэропорта «Борисполь» рейс из Тегерана ожидается в 08:10, хотя ранее его ждали на посадку в 07:30. В обычном графике Boeing должен был приземлиться в 08:00 по киевскому времени.

По состоянию на 07:50, статус рейса изменили на «отменен».

По последним данным, на борту самолета было 167 человек, никто из них не выжил. Лайнер потерпел крушение через две минуты после взлета.
Все новости о крушении украинского самолета в Иране читайте здесь.

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