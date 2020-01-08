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Столкновение с дроном или попадание ракеты: озвучены ключевые версии крушения самолета МАУ
На месте крушения украинского самолета МАУ вблизи Тегерана нашли черный ящик, который поможет установить причины авиакатастрофы. В то же время, эксперты продолжают озвучивать версии о возможных причинах крушения авиалайнера.
Так, эксперт-международник Илья Куса озвучил четыре версии, каждая из которых могла иметь место.
«Хотя в СМИ и соцсетях и бытует в основном версия о „технической неисправности“, сложно НЕ связать крушение самолёта с американо-иранским противостоянием. Ситуация очень тяжёлая и сложная. Надо понимать, что это произошло вскоре после ракетных ударов Ирана по военным объектам США. Все были в напряге, ожидая продолжения обстрелов. Я в телеграме их отслеживал как раз до 5 утра, когда всё было кончено», — пишет Куса в своем Facebook.
«Учитывая региональную ситуацию и в частности последние несколько часов, я могу предположить 4 основные версии произошедшего:
1. Техническая неисправность, как многие и говорят.
2. Удар ракетой. То, что творилось с 1 ночи до 4 утра вполне могло зацепить любой самолёт. В небе ракеты, самолёты-перехватчики подняты в воздух, системы ПВО на стрёме. А самолёты продолжали вылетать из Тегерана.
3. Теракт на борту. Опять же, в контексте происходящего, учитывая наэлектризованность атмосферы в регионе и массовую истерию в Ираке и Иране, всё возможно.
4. Столкновение с дроном. Вероятнее всего, американским. Их там в небе было дофига сразу после ракетных ударов. Они небольшие, их сложно заметить.
Сейчас будет очень много спекуляций на эту тему, с учётом последних событий. Я все-таки предлагаю дождаться анализа «черного ящика» с борта самолёта и не делать поспешных выводов", — озвучил версии эксперт.
Стоит отметить, что версии теракта и столкновения с ракетой не отбрасывают и на Западе.
С мнением Ильи Кусы согласен и аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. Он допустил, что могло иметь место столкновение с американским дроном.
«Расследование трагедии предполагает рассмотрение всех версий: начиная от неисправности самолёта до подрыва террористами, сбития иранскими силами либо столкновения с американским беспилотникам, которых в воздушном пространстве Ирана (особенно после ракетных ударов по базам США в Ираке) могло быть достаточно», — пишет Тышкевич в Facebook.
Все о катастрофе самолета МАУ в Иране читайте на «ФАКТАХ».
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