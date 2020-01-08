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Ракета, теракт или технические проблемы: что пишут на Западе о причинах крушения самолета МАУ в Иране

Авиакатастрофа украинского пассажирского самолета в Иране произошла спустя несколько часов после ракетного удара, нанесенного иранскими военными по американской военной базе в Ираке. Было выпущено не менее 15 ракет. По одной из версий, крушение Boeing 737−800 авиакомпании МАУ связано с этой атакой. Возможно, иранские ПВО, ожидая ответного воздушного удара со стороны США, по ошибке сбили украинский лайнер.

Согласно другой версии причиной авиакатастрофы была бомба на борту самолета. Об этом заявили некоторые эксперты по Ближнему Востоку. Они увидели связь между гибелью лайнера МАУ и взрывом на борту самолета американской авиакомпании Pan Am в декабре 1988 года. Эта катастрофа известна как трагедия в Локерби. Тогда погибли 270 человек. Взрывное устройство находилось в грузовом отсеке носовой части Boeing 747. Теракт совершили два ливийца. После того, как их вина была установлена, ООН ввела международные санкции в отношении Ливии. Ливия признала свою ответственность только в 2003 году.

Официально эти версии гибели украинского самолета пока не упоминаются. Представитель международного аэропорта Имама Хомейни в Тегеране заявил о «возможных технических проблемах» с рейсом PS752 авиакомпании МАУ. Есть информация, что местные спасатели уже нашли черный ящик.

Известно, что Boeing 737−800 вылетел из Тегерана и успел подняться на высоту примерно 2 400 метров, после чего исчез с радаров. Лайнер упал в 60 километрах от города Паранд. На видео, которое распространил иранский корреспондент BBC Али Хашем видно, что самолет загорелся еще в небе.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Обломки лайнера были вскоре обнаружены посреди поля. Глава МЧС Ирана Пирхоссейн Куливанд заявил, что на месте находятся 22 бригады скорой помощи, четыре спецавтобуса и вертолет. Однако огонь уничтожил большую часть упавшего лайнера.

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Разбившийся Boeing 737−800 был куплен МАУ три года назад и активно использовался — лайнер делал по несколько рейсов ежедневно. Это очень популярная модель самолета, которая используется многими авиакомпаниями во всем мире. Американский концерн начал выпускать ее в конце 90-х. Лайнер используется обычно на рейсах малой и средней дальности. Модель похожа на последовавшую за ней серию Boeing 737 MAX. Эксплуатация этих самолетов была запрещена после двух авиакатастроф. Boeing до сих пор не смог устранить технические причины, приведшие к данным трагедиям.

Обычно американская компания отправляет своих специалистов на место авиакатастроф, чтобы они помогали в расследовании. Однако президент США Дональд Трамп ввел санкции против Ирана. Пока не ясно, как поведет себя Boeing в данной ситуации.

С Boeing 737−800 и раньше происходили авиакатастрофы. В мае 2010 года такой лайнер разбился в Индии. Погибли более 150 человек на борту. Самолет принадлежал авиакомпании Air India Express. В марте 2016 года во время посадки в аэропорту Ростова-на-Дону разбился Boeing 737−800 авиакомпании Flydubai. Погибли 62 человека.

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