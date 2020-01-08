Украина

Зеленский прервал отдых в Омане и возвращается в Украину

После авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» возле Тегерана (Иран) президент Владимир Зеленский прервал свой отпуск в Омане и возвращается в Киев. Это подтвердил Офис президента.

Утром 8 января глава государства опубликовал соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета. Зеленский уточнил, что посольство выясняет обстоятельства трагедии и составляет списки погибших.

Самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января около 4 часов утра (по Киеву). Лайнер выполнял рейс из Тегерана в Киев и упал приблизительно через две минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По последним данным, в авиакатастрофе никто не выжил.

Что могло привести к крушению пассажирского лайнера и почему версия о технических неполадках не единственная, в разделе «Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности, фото и видео (онлайн)».

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