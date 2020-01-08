В центре Киева заметили машину с номерами ФСБ России: сеть обсуждает фото

Общество и люди

В сеть выложили фотографию автомобиля, под номером которого на рамке написано «Федеральная служба безопасности России» — фото было сделано в центре Киева. Ранее на границе с Молдовой украинские пограничники остановили авто фаната СССР, который пытался въехать на территорию нашей страны на машине с советской символикой.

Фото «автомобиля ФСБ» на своей страничке в соцсетях выложила киевлянка Оксана Дыхнич. «Фото сделано недалеко от Софиевского собора. Обратите внимание на рамочку под номером. Да, она наверняка сувенирная. Но это еще одно яркое свидетельство того, насколько спокойно „рускомирские“ упыри чувствуют себя в Украине», — пишет автор фото.

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало комментариев, обращая внимание на то, что количество авто с российскими номерами на дорогах Украины значительно увеличилось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области СБУ задержала мужчину, который подрабатывал частным извозом и открыто демонстрировал на собственном авто российскую символику и пропагандировал идеи «русского мира».



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