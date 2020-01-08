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Откажутся от титулов и уедут в Канаду: дворец отреагировал на сообщения о Меган Маркл и принце Гарри (фото)

Принц Гарри и его жена Меган Маркл вернулись в Лондон после шестинедельного отдыха на канадском острове Ванкувер и посетили Дом Канады, чтобы выразить свою благодарность за оказанный им в этой стране теплый прием. Между тем в прессе появились сообщения (со ссылкой на близких друзей пары) о том, что герцог и герцогиня Сассекские хотят перебраться в Канаду, которая является членом Британского содружества наций, на постоянное место жительства и перенести туда свой офис — поскольку чувствуют, что королевская семья оттесняет их на второй план, все больше фокусируясь на будущих королях — принцах Чарльзе и Уильяме. Так, недавно Букингемский дворец опубликовал официальный портрет королевы с ее тремя прямыми наследниками — сыном Чарльзом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем.

Меган и Гарри также, как сообщается, подумывают о том, чтобы отказаться своих титулов. Это, якобы, позволит супругам вести более спокойный образ жизни и привлекать меньше внимания прессы, которое, как они утверждают, сильно их тяготит.

Свои планы на будущее, как сообщала пресса, Меган и Гарри намерены на днях обсудить с королевой Елизаветой и принцем Чарльзом.

Меган также призналась друзьям, что в ближайшие два месяца они с мужем будут много времени проводить в Канаде — но теперь они собираются там работать, а не отдыхать. В 2020 году у Сассексов запланировано множество официальных мероприятий. Источник сообщает, что в связи с этим супруги решили отложить рождение второго ребенка, которое в данное время «не является для них приоритетом».

Между тем представитель дворца прокомментировал озвученную британской прессой информацию изданию Daily Mail. Он назвал переезд в Канаду не более, чем «спекуляцией», отказавшись, впрочем, от дальнейших уточнений.

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